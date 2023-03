Feuerwehr Großwallstadt rettet jungen Riesenschnauzer aus Main

Kurz nach 15.30 Uhr war ein 58-jähriger Hundebesitzer mit seinemacht Monate alten Riesenschnauzer am Großwallstädter Mainufer spazieren. An der Schleuse stürzte der Hund über eine mehrere Meter hohe Kante der Schleusenausfahrt in den Main. Das Tier hatte keine Chance selbst zurück ans Ufer zu kommen. Der Hundesbesitzer reagierte sofort und warf einen Rettungsring ins Wasser. Ebenso verständigte er die Feuerwehr. Er selbst stieg dann über eine Leiter in den Schleusenbereich hinunter und konnte den Hund schließlich über sein Halsband sichern. Ihm kam der Leiter des Großwallstädter Bauhofs zur Hilfe, bis die Feuerwehr eintraf. Mit dem neuen Gelenkmast der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte den Hund in einen Korb aufnehmen und sichere ans Ufer transportieren. Augenscheinlich überstand der Riesenschnauzer den Vorfall unbeschadet. Er konnte sich in einem Feuerwehrfahrzeug aufwärmen, während der Rettungsdienst sein Herrchen durchcheckte. Auch dieser blieb unbeschadet. Somit konnten Besitzer und Riesenschnauzer Paul zu Fuß den Heimweg antreten.

