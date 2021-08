Aufmerksame Anwohner entdeckten am Samstagnachmittag einen flugunfähigen Storch in einem Gebüsch. Daraufhin rückten unsere Einsatzkräfte aus, um dem verletzten Tier zu helfen. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der kleine Storch zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik nach Gelnhausen gebracht.

dc/Meldung der Feuerwehr Großkrotzenburg