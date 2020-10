Feuerwehr befreit eingeklemmten Igel in Würzburg-Heidingsfeld

Eine nicht alltägliche Einsatzmeldung über einen eingeklemmten Igel erreichte heute die Leitstelle Würzburg. Durch die Kreativität der Einsatzbeamten der Berufsfeuerwehr Würzburg konnte der Igel glücklicherweise unverletzt befreit werden.

Am Dienstagnachmittag wurde von einer Familie ein Igel im Garten eines Mehrfamilienhauses beobachtet, als dieser plötzlich buchstäblich vom Erdboden verschwand. Das kleine Säugetier stürzte in einen Hohlraum von einer im Hang gelegenen Garagenmauer. In etwa 2,5 Meter Tiefe blieb der Igel in dem besagten Hohlraum stecken und wurde eingeklemmt. Die Familie verständigte daraufhin umgehend die Feuerwehr.

An der Einsatzstelle wurde durch zwei Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr die Lage erkundet und nach einer schnellen Lösung zur Rettung des Tieres gesucht. Durch die Tiefe und den minimalen Durchmesser der Öffnung von circa 10 Zentimeter gestaltete es sich unmöglich an den Igel mit bloßen Händen heranzukommen. Kurzfristig wurde eine sogenannte Tierfangschlaufe dazu umfunktioniert, um an den in unglücklicher Lage befindlichen Igel heranzukommen. Mit äußerster Vorsicht gelang es den Einsatzbeamten durch diese kreative Maßnahme den Igel unverletzt zu befreien. So konnte er wenig später wohlauf in die Natur entlassen werden.

Um diese Jahreszeit können häufiger Igel beobachtet werden, die auf der Suche nach einem Unterschlupf für ein Winterquartier sind. Möchte man den kleinen Tieren etwas Gutes tun, kann zum Beispiel ein kleiner zurückgelassener Laubhaufen im Garten schon Wunder bewirken.

stru/Feuerwehr Würzburg