Feuerwehr beendet Ausflug von vier Schafen in Großostheim

Vier Schafe am Rand der Babenhäuser Straße bei ihrem "Ausflug" nach Großostheim-Ringheim.

Die vier Ausreißer fühlten sich auf dem Radweg sichtlich wohl und waren nicht geneigt, sich mit Futter und gutem Zureden ihrer Freiheit berauben zu lassen. Daraufhin wurden vom Bauhof Bauzäune angefordert und kurzerhand ein kleines Gatter gebaut, damit die Tiere ihren Ausflug sicher beenden konnten.

Zeitgleich gelang es den Feuerwehrleuten dank guter Kontakte den Besitzer ausfindig zu machen.

Die Schafe hatten ihre Ausflugstour am Morgen in Ringheim begonnen und waren quer durch den Wald bis zum Flugplatz gewandert. Den Rückweg mussten sie dann im Hänger des Besitzers antreten, in den sie mit Unterstützung der Feuerwehr verladen wurden.

dc/Presemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg