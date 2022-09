Feuerstelle setzt Wiese in Krommenthal in Brand

Das Feuer griff auf die Wiese und ein Holzgelege über. Zwei Personen in der Nähe verständigten die Feuerwehr, die den Brand rasch löschte und eine Ausbreitung der Flammen verhindern konnte. Gegen den Verursacher wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

Dachbalken in Pflochsbach beschädigt und geflüchtet

Lohr-Pflochsbach: Am Montagabend gegen 18.00 Uhr blieb ein Lkw im Rotweg an einer Hausdachecke hängen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein aufmerksamer Nachbar konnte das Kennzeichen noch abfotografieren, bevor der Lkw weitergefahren ist. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Am Dachstuhl entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410

Email: pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Pflastersteine in Lohr beschmiert

Lohr: An der Staatlichen Realschule in Lohr a. Main wurde von bisher unbekannten Tätern die Pflastersteine vor der neuen Fluchttreppe mit blauer Farbe beschmiert. Es konnte die Aufschrift „Tank“ entziffert werden. Die Tatzeit konnte lediglich auf die Sommerferienzeit eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder

Per Email unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

dc/Meldungen der Polizei Lohr