Feuerarlarm in Lohr entpuppt sich als bewachtes Käferfeuer

Die Feuerwehren Lohr und Steinbach eilten nach dem Alarm an die Stromleitung Steinbach Richtung Halsbach. Dort sei von der anderen Mainseite eine starke Rauchentwicklung zu sehen, so die Mitteilungen der Bürger an die Leitstelle.

Die anfahrenden Kräfte konnten eine deutliche Rauchsäule ausmachen und fuhren dann den Waldweg bis zur Stromleitung vor, heißt es im Bericht der Feuerwehr Lohr. Eingreifen mussten die Feuerwehrleute dann allerdings nicht. Es loderte zwar ein Feuer, aber es handelte sich um eine großes bewachtes Käferfeuer. Dabei werden von Borkenkäfern befallene und deshalb gefällte Bäume verbrannt, um eine Ausbreitung der Schädlinge zu verhindern.

Die Feuerwehren rückten nach einer kurzen Rucksprache mit den Verantwortlichen wieder ab. Die Feuerwehr Lohr weist im ZUsammenhang mit diesem Fall darauf hin, "dass Käferfeuer nicht angemeldet werden mussen. Sollte ein Notruf eingehen, sind wir dennoch verpflichtet, die Einsatzstelle anzufahren." mai