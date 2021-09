Feueralarm in Michelbacher Kindertagesstätte

Kurz vor acht Uhr wurden die Feuerwehren aus Michelbach, Alzenau und Albstadt zu einer Rauchentwicklung in der Kita in der Straße "Am Fallthor" alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Erzieherinnen das Gebäude bereits komplett geräumt und alle Kinder in Sicherheit gebracht. Markus Fischer, Pressesprecher der Kreisbrandsinspektion, lobte das Verhalten, er bezeichnete es als "vorbildlich".

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude und konnten die Brandstelle schnell lokalisieren. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war ein Elektro-Heizkörper in Brand geraten. Die Feuerwehr nahm ihn außer Betrieb. Anschließend wurden die Räume gelüftet, so dass der Kindergartenbetrieb nach gut einer halben Stunde wieder fortgesetzt werden konnte.

Der Rettungsdienst checkte eine Erzieherin durch, sie musste jedoch nicht weiter behandelt werden.

Ralf Hettler