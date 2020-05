Feueralarm im Aschaffenburger Gefängnis. Gegen 18.30 Uhr am Dienstagabend eilten Rettungskräfte zur Justizvollzugsanstalt (JVA). Nachdem die Feuerwehrleute eingetroffen waren, gab es nichts mehr zu löschen. JVA-Mitarbeiter hatten den Brand bereits selber in den Griff bekommen. Die Feuerwehr pustete mit ihren Geräten lediglich noch den Brandgeruch aus dem Gebäude. Rettungsdienstler kümmerten sich um einen Insassen. Über den Grad der Verletzungen war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Ebenso unklar ist, was die Ursache des Feuers war und welchen Schaden die Flammen angerichtet haben. Gebrannt hatte es offenbar im Zellenbereich.

rah