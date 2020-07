Feuer zerstört im Gemünden Strohballenpresse - 30.000 Euro Schaden

Er war gerade dabei, Stroh zu pressen, als die Strohballenpresse sich selbst entzündete. Der junge Mann konnte gerade noch den Traktor abkoppeln, bevor die Presse in Vollbrand stand. Das Feuer griff sofort auf das umliegende Strohfeld von 1,2 ha über. Den Feuerwehren aus Seifriedsburg, Gemünden, Karsbach und Aschenroth unter der Leitung des Kreisbrandinspektors gelang es schließlich den Brand zu löschen. Der Sachschaden an der total ausgebrannten Strohballenpresse wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Der Verlust der Strohballen auf dem Feld wurde auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wildunfälle

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Samstag, gegen 00:10 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer von Hammelburg in Richtung Gemünden, als auf Höhe von Adelsberg ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der 52-Jährige erfasste das Tier mit seinem Pkw Opel. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Schaden am Auto wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt.

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. In der gleichen Nacht, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Mittelsinn. Er erfasste hierbei einen Fuchs, welcher bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Fahrtrichtung Burgsinn. Hierbei erfasste er einen Hasen, welcher die Fahrbahn überqueren wollte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Gemünden a. Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer von Gemünden in Richtung Schaippach. Kurz nach dem Zollberg kreuzten zwei Frischlinge die Straße. Eines davon erfasste er mit seinem Ford Transit. Da das verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug konnte augenscheinlich kein Sachschaden festgestellt werden.

Auto verkratzt

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 10:30 bis 13:30 Uhr, parkte ein 29-jähriger Autofahrer seinen Pkw Daimler Benz in der Langenprozeltener Straße auf Höhe der Haus-Nr. 102. Als er wegfahren wollte bemerkte er, dass der Kotflügel seines Fahrzeugs zwischenzeitlich leicht verkratzt wurde. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auf parkendes Auto gerollt

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagvormittag stellte eine 53-jährige Autofahrerin ihren Pkw Opel vor einem Geschäft in der Hauptstraße ab und ging zum Einkaufen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass sich ihr Fahrzeug selbständig gemacht hatte und auf einen Pkw Mitsubishi gerollt war. Glücklicherweise entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 09:15 bis 14:00 Uhr, parkte eine 51-jährige Autofahrerin ihren grauen Pkw Daimler-Benz auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rückwärts aufgefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 11:45 Uhr fuhr ein 79-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parkreihe auf dem Parkplatz eines Agrarhandels in der Ladestraße. Dabei stieß er mit geringer Geschwindigkeit mit der Stoßstange seines Pkw Mercedes gegen einen auf der Ladestraße stehenden Sattelzug. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 700,- Euro geschätzt.

Diebstahl eines E-Bikes

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend, zwischen 19:30 und 20:00 Uhr, hatte ein Senior sein unverschlossenes, altertümliches und auffälliges E-Bike der Marke Viktoria Münster, Farbe weinrot mit weißem Gepäckträger und auffallendem weißem Dreiecks-Akku unter dem Sattel am Gepäckträger, im Zeitwert von etwa 500,- Euro, am Radweg zwischen Rieneck und Schaippach, Höhe ehemalige Bahnschranke, abgestellt, um in der naheliegenden Wiese an der Sinn spazieren zu gehen. Als er nach dem kurzen Spaziergang zu seinem E-Bike zurückkehrte, war dieses weg. Dafür stand dort nunmehr ein auffälliges Damen-Sportrad der Marke Mars, Farben grün-weiß-blau.

Wer hat etwas Verdächtiges am Tatort beobachtet?

Wer kann etwas über den Verbleib des auffälligen entwendeten E-Bikes der Marke Viktoria Münster mitteilen?

Wer kann etwas über das zurückgelassene Sportrad der Marke Mars und dessen Herkunft bzw. Besitzer mitteilen?

Meldungen der Polizei Gemünden

Müllablagerung nach Party

Triefenstein-Trennfeld. Zu einer illegalen Müllablagerung kam es am Wochenende am Klostersee. An der dortigen Badewiese hatte der Sportverein in der Vergangenheit zwei Biertische aufgestellt. Dies nahmen Unbekannte zum Anlass und feierten dort in der Nacht zum Sonntag eine Party. Leider hinterließen sie den Ort nicht so wie sie ihn vorgefunden hatten. Jede Menge Becher, Flaschen Pizzakartons und dergleichen wurden liegen gelassen und müssen nun von Bauhofmitarbeiter beseitigt werden. Damit sich selbiges nicht wiederholt, wurden nun die Bänke und Tische weggeräumt.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marltheidenfeld

Vom Unfallort entfernt

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Eine Verkehrsunfallflucht wurde am späten Sonntagnachmittag (26.07.) bei der Karlstadter Polizei zur Anzeige gebracht, die sich zuvor im Laufe des Nachmittags gegenüber eines Döner-Grills in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt ereignet hatte.

Dort war im Zeitraum zwischen 15:00 und 18:15 Uhr ein schwarzer Opel Insignia am rechten Fahrbahnrand geparkt. Während dieses Zeitraums blieb ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite des Opels hängen und beschädigte das geparkte Fahrzeug im Bereich der Fahrertüre. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Meldung der Polizei Karlstadt