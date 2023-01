Feuer in Wohnblock in Karlstein wegen abgebrannter Feuerwerksbatterie

Beim Eintreffen an dem mit 60 Wohneinheiten ausgestatteten Wohnblocks fanden die Feuerwehrleute ein verrauchtes Treppenhaus vor. Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Feuer schon mit mehreren Feuerlöschern eingedämmt, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Ein Bewohner hatte eine abgeschossene Batterie Feuerwerkskörper mit in das Haus genommen und im 4. Obergeschoss vor seiner Wohnungstüre deponiert. Diese hatte dort zunächst unbemerkt Feuer gefangen. Giftiger Brandrauch drang in zwei Wohnungen ein und verrauchte ein Treppenhaus. Insgesamt vier Personen atmeten Brandrauch ein und mussten vom Rettungsdienst untersucht werden.

Probleme bereiteten den Wehrleuten Bewohner, die trotz des Brandrauches über das Treppenhaus in ihre Wohnungen wollten und sich so in Gefahr begaben. Nur schwer waren manche Bewohner von dem Betreten des Treppenhauses abzuhalten. Mit Lüftern wurden die beiden betroffenen Wohnungen und das Treppenhaus wieder entraucht.

Kreisbrandrat Frank Wissel und Karlsteins Bürgermeister Peter Kreß informierten sich vor Ort bei Einsatzleiter Andreas Emge, Kommandant Feuerwehr Karlstein, über die Situation an der Einsatzstelle.

Armin Lerch