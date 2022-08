Vermutlich in Folge von Mäharbeiten waren an einem Steilhang oberhalb der Landesstraße 506 durch das Taubertal Gestrüpp und Astwerk in Brand geraten.

Insgesamt vier Löschfahrzeuge der Abteilungen Reicholzheim und Wertheim-Stadt waren wegen eines angenommenen Waldbrandes alarmiert worden. Die Feuerwehrleute waren schnell vor Ort und konnten in dem terrassierten Steilhang eine größere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Matthias Schätte