Feuer in Reihenhaus in Klein-Zimmern - Familie und Katze gerettet

Vier Personen, darunter zwei Kinder, konnten das Gebäude selbstständig verlassen, mussten jedoch vom Rettungsdienst behandelt werden. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, zwei müssen intensivmedizinisch in so genannten "Druckkammern" behandelt werden. Eine Katze konnte aus dem Gebäude gerettet werden.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes mit zwei C-Rohren unter schwerem Atemschutz. Insgesamt waren 70 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Gegen 10:30 Uhr war der Einsatz beendet.

dc/Skander Essadi (5vision.media)