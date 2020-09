Feuer: Wohnhaus in Obernburg brennt aus

Wie unsere Reporter vor Ort beobachteten, ist das Feuer im Zweifamilienhaus gegen 13 Uhr ausgebrochen. Der Brand war im Erdgeschoss auf einer Terrasse entstanden und griff von dort auf das erste Stockwerk, den Dachstuhl und auf ein Nachbarhaus über. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Inzwischen ist klar, dass sich niemand im Haus aufgehalten hat. Der Sohn eines Bewohners berichtet, dass sein Vater am Vormittag gestürzt und ins Krankenhaus gekommen sei. Zudem werde in einer Haushälfte gerade renoviert, an diesem Tag hätten die Arbeiten jedoch geruht. "Glück und Unglück, dass niemand im Haus war", sagt der Sohn des Betroffenen.

Der Verkehr auf den umliegenden Straßen wird umgeleitet. Der Sachschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag Ermittlungen aufgenommen. Ein Atemschutztrupp war zunächst im Haus, wurde dann aber wegen Einsturzgefahr wieder abgezogen.

Feuer in Obernburg: Wohnhaus brennt aus

Vor Ort zog der Brand die Aufmerksamkeit vieler Menschen in der Nähe auf sich, einige hatten noch den Brand am Wochenende in Aschaffenburg im Kopf. Im Umkreis des Brandes nahmen sie den beißenden Geruch wahr. Das Knistern der Flammen war auch mit einigem Abstand deutlich zu hören. Ziegel lösten sich und fielen scheppernd zu Boden. Das Löschwasser lief die Fassade runter und tropfte von den Decken. Über einen Löschschlauch alleine wurden rund 400 Liter Wasser pro Minute auf das Feuer geleitet, erklärt Wolfgang Schusser, der für die Feuerwehr Wörth im Einsatz war. Damit der Rauch besser abziehen konnte, öffnete die Feuerwehr Fenster oder schlug sie ein.

Mehmet Tefi (50), ein Nachbar, Geschäftsführer der Otto Kuntz GmbH, hat das Entstehen des Brandes quasi gehört. Es habe geklungen, als ob jemand Bauschutt ablade, sagt er. Er sei rausgelaufen, da habe das Erdgeschoss und die Holzüberdachung der Terrasse schon in Flammen gestanden. Seine Sekretärin habe sofort die 112 gewählt.

Zahlreiche Feuerwehren der umliegenden Kommunen halfen dazu. Darunter Drehleitern der Werksfeuerwehr der ICO sowie der Feuerwehr Niedernberg. Neben den Wehren Obernburg und Eisenbach waren unter anderem auch Kräfte aus Wörth und Elsenfeld im Einsatz.

Ein Bild von der Lage machte sich außerdem der Obernburger Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU). "Eine Rückkehr der Bewohner ins Gebäude ist nicht möglich", so Fieger. Die Einsatzkräfte hätten jedoch bereits organisiert, dass die Betroffenen bei Verwandten unterkommen können.

Offizieller Pressebericht der Polizei: Doppelhaushälfte in Vollbrand – niemand verletzt

Gegen 13.00 Uhr verständigte die Integrierte Leitstelle am Bayerischen Untermain die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Runde-Turm-Straße. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg am Einsatzort eintraf, stand eine Hälfte des Doppelhauses bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen in der Folge auf den gesamten Dachstuhl des Wohngebäudes über.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obernburg, Niedernberg, Mömlingen, Elsenfeld und Wörth eingesetzt. Das Feuer ist inzwischen vollständig gelöscht.

Das Doppelhaus ist nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt Obernburg war selbst am Einsatzort, um bei Bedarf eine Notunterbringung der betroffenen Bewohner zu organisieren. Diese konnten jedoch bei Verwandten vorläufig unterkommen.

Die Sachschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Personen kamen nicht zum Schaden. Der Rettungsdienst war dennoch vorsorglich im Einsatz und kümmerte sich um die Betreuung der Hausbewohner.

Die Ortsdurchfahrt „Lindenstraße“ bleibt für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.

mci / Polizei Unterfranken