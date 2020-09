Feuer in Obernburger Wohnhaus

Wie unsere Reporter vor Ort beobachteten, brach das Feuer in einem Wohnhaus gegen 13 Uhr aus. Der Brand ist im Erdgeschoss entstanden und greift von dort auf das erste Stockwerk und auf ein Nachbarhaus über. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort im Einsatz. Die Lindenstraße lässt sich aktuell nicht befahren.

Ein Atemschutztrupp ist aktuell in dem einen Haus. Inzwischen ist klar, dass sich in dem anderen Haus definitiv niemand aufgehalten hat. Der Sohn des Hauses berichtet, dass sein Vater am Vormittag bei Renovierungsarbeiten im Haus gestürzt und ins Krankenhaus gekommen sei. "Glück und Unglück, dass niemand im Haus war", sagt er.

Im Umkreis des Brandes nimmt man beißenden Geruch wahr. Das Knistern der Flammen ist auch mit einigem Abstand deutlich zu hören. Ziegel lösen sich und fallen scheppernd zu Boden. Das Löschwasser läuft die Fassade runter und tropft von den Decken. Ins Hausinnere kann man sehen, weil die Feuerwehr die Fenster geöffnet beziehungsweise eingeschlagen hat.

Mehmet Tefi (50), ein Nachbar, Geschäftsführer der Otto Kuntz GmbH, hat das Entstehen des Brandes quasi gehört. Es habe geklungen, als ob jemand Bauschutt ablädt. Er sei rausgelaufen, da habe das Erdgeschoss und die Holzüberdachung der Terrasse schon in Flammen gestanden. Die Sekretärin habe sofort die 112 gewählt.

Es sind zahlreiche Feuerwehren der umliegenden Kommunen vor Ort.

