Feuer in Neustadt: 65-Jähriger und Ersthelferin verletzt

Eine zufällig vorbeifahrende Passantin meldete dem Polizeinotruf gegen 6.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses. Durch ein beherztes Einschreiten gelang es ihr, den 65-jährigen Bewohner zu wecken und noch vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit zu bringen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Auch die Ersthelferin zog sich bei der Rettungsaktion leichte Verletzungen zu. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren konnte den Schwelbrand rasch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem technischen Defekt des Wäschetrockners. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Lohr .



Fahrrad entwendet

Partenstein. Am helllichten Tag hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Partenstein ein Fahrrad entwendet. Der 14-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 15.20 Uhr an der dortigen Bahnunterführung abgestellt. Als er gegen 18.40 Uhr zurück kam musste er feststellen, dass sich ein Langfinger seines Fahrrades bedient hatte. Die Lohrer Polizei hat Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.