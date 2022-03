Feuer in Kompostwerk vermutlich durch unsachgemäße Müllentsorgung ausgelöst

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass eine unsachgemäße Müllentsorgung das Feuer ausgelöst und dieses sich dann innerhalb weniger Minuten auf die komplette Lagerhalle ausgebreitet hat. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Wie bereits berichtet, ging gegen 18.25 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Lagerhalle im Kompostwerk in der Obernburger Straße ein. Die Lagerhalle stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der örtlichen Feuerwehr dauerten bis in die Nacht an, konnten jedoch nicht verhindern, dass an der Lagerhalle ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagvormittag befanden sich Brandfahnder des zuständigen Kommissariats an der Brandörtlichkeit und versuchten, die Ursache für das Feuer zu klären.

Großbrand in Aschaffenburg

Nachlöscharbeiten im Kompostwerk: Feuerwehr bis in die Morgenstunden beschäftigt

Polizei Unterfranken/mm