Feuer in Klein-Umstadt: Vorderhaus nicht mehr bewohnbar, 78-Jähriger im Krankenhaus

Inwieweit das Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss nach dem Wochenende ein Gutachter feststellen. Der Bewohner des Vorderhauses, ein 78-jähriger Mann, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Durch den aus bisher unbekannter Ursache ausgelösten Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro.

Zunächst hatte die Polizei von einem Dachstuhlbrand gesprochen. Das Feuer hatte auf das gesamte Gebäude übergegriffen, so dass das Haus in komplett in Flammen stand.

Neben der Polizei und dem DRK waren insgesamt 120 Rettungskräfte der Feuerwehren Groß-Umstadt, Klein-Umstadt, Kleestadt, Wiebelsbach und Dieburg über vier Stunden am Brandherd im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg in Darmstadt.

Manuela Klebing/Polizei Südhessen