Feuer in Hütte unter Hochspannungsleitung in Kleinostheim

Das neue Jahr war noch keine Stunde alt, als die Feuerwehr Kleinostheim kurz vor 1 Uhr zu einem Brand in den Hügeln ,Am Wingert' alarmiert wurde. Heller Feuerschein war deutlich bis in das benachbarte Mainaschaff zu erkennen. Doch die Feuerwehr hatte Probleme die Einsatzstelle zu erreichen, da die Brandstelle abseits jedes Weges in den Hügeln lag.

Schließlich gelangten die Einsatzkräfte über die Straße ,Hirschpfad' und ,Waldrain' in die Nähe der Einsatzstelle. Jetzt musste noch eine Wiese durchquert werden und das Brandobjekt konnte als eine einzelne Hütte im Vollbrand identifiziert werden. In der Dunkelheit war es den Einsatzkräften nicht möglich den regulären Zugang zu der abseits gelegenen Hütte zu finden.

Mit Wasser aus den Löschfahrzeugen gelang es den Wehrleuten den offenen Brand schnell einzudämmen. Für Nachlöscharbeiten mussten Feuerwehrleute über eine Steckleiter zur Brandstelle absteigen. Da sich die Brandstelle direkt unter einer Hochspannungsleitung befand, wurde in der Nacht noch der zuständige Stromversorger an die Einsatzstelle gerufen. Inwieweit die Leitung beschädigt wurde, war in der Nacht noch unklar, ebenso wie die Brandursache.

Armin Lerch