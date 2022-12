Feuer in Hösbach: Flammen bis in den Dachstuhl

Feuer in Hösbach am Sonntagabend

Gegen 17.30 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Feuer in der Ankerstraße gemeldet worden. Aus bislang ungeklärten Gründen stand eine Garage eines größeren Nebengebäudes in Brand.

Das Feuer hatte bereits auf Nachbargebäude und den Dachstuhl übergegriffen. Die Flammen bedrohten auch die angrenzenden Wohnhäuser. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise ein Übergreifen verhindern. Lediglich eine unmittelbar angrenzende Garage sei laut Polizei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Menschen wurden nicht verletzt. Nachbarn, die das Feuer bemerkt hatten, hatten die Bewohner in Sicherheit gebracht, unter anderem eine Familie aus der Ukraine. Zu den Nachbarn gehören Jürgen Sauer mit seiner Tochter Michelle Sauer sowie Tobias Kuhn; alle Drei im Rettungsdienst erfahren: Sohn und Tochter sind auch aktuell bei den Maltesern aktiv. --> Ein Video-O-Ton folgt in Kürze.



Die Feuerwehr Hösbach wurde von Nachbarwehren aus Wenighösbach und Aschaffenburg unterstützt. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe hat die Kriminalpolizei noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich wohl im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend.

Ralf Hettler/Manuela Klebing/Polizei Unterfranken