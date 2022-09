Feuer in Gewerbegebiet in Karlstein.

Um 13:36 Uhr am Mittwoch, wurden wir nach B BMA 3 (Brandmeldeanlage groß) in ein Gewerbegebiet nach Karlstein-Dettingen alarmiert. Ausgerückt mit ELW 1, HLF 20/16, DLA (K) 23/12 und GW-U, fuhren wir die Einsatzstelle an. Auf Grund der zu geringen Personalstärke, konnte das zweite geforderte LF/HLF nicht mehr ausrücken, weshalb wir nach Bereichsfolge ein LF/HLF nachforderten. Dieses kam dann von der Feuerwehr Kahl und fuhr ebenfalls die Einsatzstelle an.

Denn mittlerweile war aus dem alarmierten Meldereinlauf, ein bestätigtes Feuer in einem Gewerbetrieb geworden, dies ergab die Erkundung durch den Einsatzleiter vor Ort. Da es an diesem Objekt und genau in diesem Gebäude schon öfters mal brannte, wurde der Einsatz auch mit nur einem HLF im ersten Angriff erfolgreich abgewickelt. Ein dreier Trupp ging unter schwerem Atemschutz mit Kohlensäure Löscher und einem C-Strahlrohr vor. Im betroffenen Raum wurde das offene Feuer schnell abgelöscht und das brennende Produkt von einem Versuchsaufbau demontiert. Mittels Schuttmulden wurde das Produkt nach draußen ins freie gebracht und dort in einem mit Wasser gefülltem Behälter abgelegt. Dort kann dieses noch final ausbrennen aber keinen weiteren Schaden mehr anrichten.

Parallel zur Brandbekämpfung wurden insgesamt drei Drucklüfter (1 x Benzin, 2 x Akku) zum Einsatz gebracht. Hierdurch wurde das verwinkelte Gebäude, größtenteils rauchfrei geblasen. Der restliche Rauch muss nun, über den natürlichen Belüftungsweg, nach außen geführt werden. Zur abschließenden Kontrolle der Räume wurden zwei Wärmebildkameras eingesetzt.

Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Gemeinde Karlstein, Andreas Emge, wurde unterstützt durch Kreisbrandinspektor Georg Thoma, ebenfalls vor Ort war 1. Bürgermeister Peter Kreß. Um kurz nach 15:30 Uhr war die Einsatzbereitschaft am Gerätehaus in Karlstein wieder hergestellt. Der sich vor Ort befindliche Rettungswagen, musste nicht eingesetzt werden, lediglich ein Feuerwehrmann erlitt durch einen Hitzedurchschlag am Brandschutz Handschuh eine kleinere Brandblase, welche mit einem Eisbeutel aus dem Notfallrucksack gekühlt wurde.

Feuerwehr Gemeinde Karlstein