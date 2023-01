Feuer in Dieburger Küche

Beim Eintreffen der Besatzung des Rettungswagens war der Betroffene bereits ins Freie gebracht worden und wurde rettungsdienstlich behandelt. Der Betroffene wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Trupp der Feuerwehr löschte das Feuer unter Atemschutz und leitete Lüftungsmaßnahmen ein.

Durch die Bauweise der Liegenschaft kam es auch im angrenzenden Einfamilienhaus zu einer leichten Verrauchung, weswegen auch dort Lüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Neben den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr war eine Streife der Polizei sowie die Schnelleinsatzgruppe der Johanniter Unfallhilfe an der Einsatzstelle.

Polizei nimmt 16-Jährigen in Dieburg vorläufig fest

Dieburg - Eine Streife der Polizeistation Dieburg kontrollierte am Dienstagabend (3.1.) gegen 20 Uhr einen jungen Mann auf einem E-Scooter in der Bahnhofstraße. Bei der Überprüfung des Rollers bemerkten die Beamten, dass dieser bereits im November des vergangenen Jahres in Darmstadt entwendet wurde.

Die Polizisten stellten den E-Scooter daraufhin sicher und nahmen den 16-jährigen Fahrer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den jungen Mann an seine Erziehungsberechtigten.

Er wird sich nun in der Sache strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Babenhausen

Babenhausen-Harpertshausen. Nachdem Kriminelle am Dienstag (3.1.) zwischen 13 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Dabei fanden sie unter anderem Bargeld, Schmuck und eine Handtasche. Die Kriminellen flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

