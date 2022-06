Feuer in Chemiewerk in Groß-Umstadt gelöscht

Mehrere Trupps unter Atemschutz waren in einer Halle des Werks im Löscheinsatz, berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr Groß-Umstadt, Thomas Neumann. Viele Löschtrupps von rund zehn Wehren aus dem Kreis hätten zudem in Bereitschaft gestanden, so Neumann. Menschen wurden, soweit am Freitagabend bekannt, nicht verletzt. Gegen 15.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Näheres zu Brandursache und Schäden war von der Geschäftsleitung des Betriebes noch nicht zu erfahren. Nach Informationen unseres Medienhauses handelt es sich um die Firma EMS-Chemie.

