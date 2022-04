Schon wieder Feuer in Batterie-Montage-Zentrum (BMZ) in Dettingen

Kurz nach 9.45 Uhr wurden die Feuerwehren Karlstein und Kahl zu dem Feuer im Versuchslabor des Unternehmens alarmiert. Aus bislang ungeklärten Gründen waren hier Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten. Es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr die Akkus ins Freie bringen und in einem Wasserbad sichern. Anschließend wurden die Räume belüftet. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

In dem Betrieb in Dettingen war es erst vor einem Monat zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Auch hier waren Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten:

zum Bericht vom 7. März 2022: https://www.main-echo.de/regional/blaulicht/brand-im-karlsteiner-batterie-montage-zentrum-ruft-feuerwehr-auf-den-plan-art-7504127

Ralf Hettler/Manuela Klebing