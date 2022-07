Feuer in Alzenauer Rettungswache

Die teilte die Kreisbrandinspektion in einer Pressemitteilung mit. Kurz nach 9 Uhr traf der Löschzug der Feuerwehren aus Alzenau und Kälberau an der Einsatzstelle ein. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in das Gebäude. Kurze Zeit später konnte die Ursache lokalisiert werden. Ein verschmortes Vorschaltgerät einer Leuchtstofflampe hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Die defekte Lampe wurde daraufhin von den Feuerwehrleuten abgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt.

Quelle: Kreisbrandinspektion Aschaffenburg