Feuer im Wald bei Hanau

Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, gingen bei der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe bezüglich Brandgeruch im Bereich des Waldgebiets Tannmühlkreisel ein. Zur Unterstützung der Feuerwehr, insbesondere zur Lokalisierung des Brandortes, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Südlich von Hanau, im Bereich Kleinauheim, konnte in der Von-Diemar-Schneise ein Flächenbrand von etwa 1.200 Quadratmetern festgestellt werden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr zügig gelöscht; Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind nicht bekannt.

Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfall nach Überholversuch bei Hanau - zwei Verletzte

Hanau. Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Bundesstraße 43a zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 63-jähriger Fahrer aus Hanau befuhr mit seinem VW Polo den rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hanau. Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs ausscherte, übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen und in gleicher Höhe fahrenden BMW. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wobei der VW nach dem Anstoß nach rechts schleuderte und im Grünstreifen zum Liegen kam. Der Unfallverursacher und seine 62-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 22-jährige BMW-Fahrer aus Gelnhausen klagte über Schmerzen im Nacken und wurde ambulant behandelt. Die Unfallschäden belaufen sich auf etwa 20.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen