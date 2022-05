Feuer im Schneppenbacher Feuerwehrhaus

Kurz nach 17 Uhr waren die Wehren aus Schneppenbach und er Nachbarschaft zu einem Brand alarmiert worden. Als die Schneppenbacher Wehrleute an ihrem Feuerwehrhaus ankamen mussten sie feststellen, dass sie selbst vom Feuer betroffen waren.

Vermutlich durch einen technischen defekt war der Mannschaftstransportwagen in Brand geraten. Den Wehrleuten gelang es den Brand schnell einzudämmen und das Fahrzeug aus der Garage zu ziehen, die an das Feuerwehraus angebaut ist.

Im Freien wurde der Wagen endgültig abgelöscht, was größeren Schaden Am Feuerwehrhaus selbst verhindert, aber das Fahrzeug selbst war nicht mehr zu retten. Raucxh und Ruß beschädigten auch die Einsatzkleidung der Wehrleute. Diese muss erst gereinigt oder ersetzt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am etwa vier Jahre alten Mannschaftstransportwagen am Feuerwehrhaus und der Kleidung in Schneppenbach eine niedrige sechsstellige Euro-Summe.

Nach den Löscharbeiten wurden zwei Wehrleute mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften untersucht, aber beide blieben unverletzt.

Bis wann die Schneppenbacher Wehr wieder einsatzfähig sein wird, konnte Kreisbrandmeister Norbert Ries am Abend noch nicht abschätzen.

Ralf Hettler