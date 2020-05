Feuer gerät außer Kontrolle - Wiesenbrand bei Lohr-Halsbach

Das hierzu auf einer Freifläche im Wald an der Gemarkung Röderschläge aufgeschichtete Geäst wurde in Brand gesetzt, allerdings breitete sich das Feuer aufgrund Wind und Trockenheit auf angrenzende Büsche und Sträucher aus, so dass der Mann die Flammen nicht mehr unter Kontrolle brachte und die Feuerwehr verständigte. Es rückten die Wehren aus Lohr, Halsbach, Wiesenfeld und Rohrbach an, welche den Brand schnell gelöscht hatten, so dass letztlich kein großer Schaden an der Flur entstand. Insgesamt verbrannten ca. 200 qm Wiesenfläche, welche größtenteils dem Verursacher gehört. Dieser muss nun mit einer Anzeige rechnen.