Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr (07.10.2022) ist die Aschaffenburger Feuerwehr zu einem Brand in einen holzverarbeitenden Großbetrieb in die Limesstraße des Aschaffenburger Hafens gerufen worden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, brannte eine Trocknungsmaschine. Der Schaden liegt in wohl im mittleren vierstelligen Bereich. Der Brand konnte von der Aschaffenburger Feuerwehr, die mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort war, schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

aler