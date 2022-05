Wie die Mainaschafferin Kerstin Bauer den Brand im "Why not Mallorca" in Arenal erlebt hat

Freunde der Wirte sind ebenfalls gerade dort, machen seit Dienstag hier Sommerlaub. Es ist Kerstin Bauer aus Mainaschaff (Kreis Aschaffenburg), selbst Feuerwehrfrau. Auch sie ist von dem Feuer geschockt.

Kerstin Bauer zum Brand in Arenal auf Mallorca

Vor der Kamera sagt sie: Es habe leider länger gedauert als bei uns in Deutschland, bis die Rettungskräfte eingetroffen seien. Kerstin Bauer lag zu dem Zeitpunkt, als der Brand ausbrach, am Strand. Als sie ein Explosionsgeräusch hörte, schreckte sie hoch und machte sich zum Unglücksort auf. Sie selbst ist zwar Feuerwehrfrau, war aber nicht im Einsatz. Sie weiß: "In diesem Fall bringt man sich nur selbst in Gefahr, da müssen die Profis vor Ort ran, die wissen, was sie tun." Auf ihrem Facebook-Account macht Kerstin Bauer der Wirtin Mut: "Alice, wir sind immer da, wenn ihr uns braucht!", schreibt sie.

Die Wirte der betroffenen Bar und Chillout Lounge Why not Mallorca stammen ursprünglich aus Köln, sie rechnen mit einem Schaden von rund 500.000 Euro. Eine schwarze Rauchwolke war am Freitagnachmittag über der Baleareninsel weithin sichtbar. Aus bislang ungeklärten Gründen war es in dem Gebäude der Straße "Carrer De Berga" zu dem Feuer gekommen. Die Flammen schlugen binnen weniger Sekunden aus dem Objekt. Ausgebrochen war es auf der Terrasse des Why not Mallorca. Die Wirte vermuten, dass eine Zigarette, die unachtsam auf ein Bambus-Dach geworfen worden war, den Brand verursachte.

Das schreibt die Betreiber des Lokals auf ihrem Instagram-Profil:



Der Rauch war bis zum belebten Strand direkt am Meer gezogen. Hunderte Schaulustige drängten sich in der eng bebauten Carrer De Berga. Im Erdgeschoss des betroffenen Hauses befindet sich ein Bordell. Nebenan sind Hotels.

Die Mallorca-Zeitung berichtete später am Freitagabend: "Neun Urlauber sind am Freitagnachmittag (20.5.) nach einem Brand in Arenal am östlichen Ende der Playa de Palma festgenommen worden. Den jungen Leuten wird Brandstiftung vorgeworfen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Festgenommenen wurden auf eine Dienststelle der Guardia Civil gebracht. Drei weitere Jugendliche werden zudem als Zeugen des Vorfalls verhört. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ebenfalls festgenommen werden. (...) Augenzeugenberichten zufolge haben die Urlauber auf dem Balkon ihres Hotelzimmers gefeiert und von dort aus Alkohol und Zigarettenkippen heruntergeworfen. "

Manuela Klebing/mit Material von 5visionmedia