Feuer auf dem Gelände des Hundesportvereins Adelsberg

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen ein Verkaufswagen sowie zwei offene Unterstände/Carports bereits im Vollbrand. Die Feuerwehren aus Adelsberg, Gemünden, Gössenheim und Wernfeld konnten den Brand löschen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war ein Feuer entstanden, das mehrere Gasflaschen entzündete. Das Feuer konnte sich hierdurch rasch ausbreiten. Auch zwei auf dem Grundstück befindliche Bäume verbrannten teilweise.

Radfahrerin gestürzt

Gemünden. Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr fuhr eine 54-jährige Radfahrerin auf dem Radweg von Gemünden in Richtung Schönau. Hierbei wollte sie eine andere Radfahrerin überholen. Die 54-Jährige kam während des Überholens ins Bankett und stürzte vom Rad. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aura im Sinngrund. Am Mittwoch gegen 14 Uhr wurde in der Straße „Struthberg" ein 37-jähriger Caddy-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei gab er zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Erst als die Suche nach dem Führerschein erfolglos verlief, gab er schließlich zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der 37-Jährige wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Fahrzeughalterin wird wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Polizei Gemünden/mm