Feuer an Getreidefeld in Gössenheim - Brandstifter gesucht

Am Donnerstag gegen 21:20 Uhr bemerkte ein Spaziergänger Rauch am Ende eines Getreidefeldes, welches sich in der Nähe des Radweges zwischen Sachsenheim und Gössenheim befindet, aufsteigen. Bei der Nachschau konnte er einen brennenden Lumpen (Unterhemd) feststellen und holte diesen unmittelbar aus dem Feld. Glücklicherweise war in dem 8 Hektar großen Getreidefeld noch kein Feuer entfacht.

Durch den Zeugen, sowie auch anderer Spaziergänger konnte keine Person wahrgenommen werden, die für den Brand verantwortlich sein könnte.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Offenes Feuer in Wernfeld - Anzeige

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr betrieb ein 25-jähriger Mann auf seinem Werkstattgelände unweit der Bahnlinie in einem Metallbottich ein kleines Feuer. Er verbrannte dort unbehandelte Holzreste.

Da im Bereich der Stadt Gemünden seit dem 13.06.22 ein absolutes Feuerverbot gilt, wurde er angewiesen, das Feuer zu löschen. Ihn erwartet zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Biertrinker auf Schulgelände in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 19:25 Uhr öffneten vier junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren den Riegel eines Tores und betraten den Schulhof des Förderzentrums in der St.-Bruno-Straße. Im komplett umzäunten Schulhof sind Hinweisschilder angebracht, die das unbefugte Betreten des Grundstückes untersagen.

Die Männer saßen beim Eintreffen der Polizei auf einer Bank des Schulhofes und tranken Bier. Gegen die Männer wird Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Auffahrunfall bei Gemünden - Auto prallt auf Lastwagen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die B 26 von Lohr kommend in Fahrtrichtung Karlstadt. Als ein vorausfahrender Lkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte er dies zu spät und fuhr auf.

Am Lkw entstand kein Sachschaden. Der Pkw VW des 28-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens stand bei der Unfallaufnahme noch nicht fest.

dc/ Polizei Gemünden