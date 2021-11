Feuer an Fensterbank in Eschau gelgt

Um 12.30 Uhr bemerkte der Bauherr dem Polizeibericht zufolge, dass auf einer Fensterbank seines Rohbaus eine Zigarettenschachtel und Holzspreisel angezündet worden waren. Dabei war der Fensterrahmen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Rahmen muss nun samt Fenster ausgetauscht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitagmittag. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

Mit nicht zugelassenem Auto in Großwallstadt Müll entsorgt

Ein Müllsünder hat sich im Zusammenhang mit der illegalen Müllentsorgung eine Reihe Anzeigen eingehandelt. Am Freitag um 13.40 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer einen großen Pack Zeitungen am Rand eines Feldwegs aus dem Auto geworfen hat. Bei der Überprüfung des mitgeteilten Kennzeichens stellte sich heraus, dass die Zeitungen für einen Verlag verteilt werden sollten. Ferner war das benutzte Fahrzeug nicht mehr zugelassen, nicht versichert und nicht versteuert. Der Fahrer wird sich nun für das Bündel an Verstößen verantworten müssen.

Unfall im Kreisverkehr in Sulzbach

Am Freitag war es zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 10000 Euro gekommen. Die Fahrerin eines Opel war um 09.45 Uhr in den Kreisverkehr vor dem Rathaus eingefahren. Dabei hatte sie allerdings einen Toyota übersehen, der bereits im Kreisel unterwegs war. Zur Unfallstelle war ein Rettungswagen beordert worden. Die Sanitäter konnten die Unfallstelle kurz darauf wieder verlassen, da glücklicherweise niemand verletzt worden war.