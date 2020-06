Fettbrand in Kleinwallstadt - Mann verletzt

In der Küche des Kleinwallstädters hatte sich Fett in einer Pfanne zu stark erhitzt und entzündet. Beim Versuch, das brennende Fett mit Wasser abzulöschen fangen auch Teile der Küche an zu brennen.

Der Kleinwallstädter kann die brennende Pfanne auf dem Balkon entsorgen und die Flammen mit einem T-Shirt und einer Jacke noch vor dem Eintreffen der alarmierten Kleinwallstädter Wehr ersticken. Bei dem Löschversuch erleidet der Kleinwallstädter diverse Verbrennungen im Bereich des rechten Armes, er wurde zur medizinischen Versorgung ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Die Ehefrau und das Kind des Kleinwallstädters wurden glücklicherweise bei dem Kleinbrand nicht verletzt. Der Balkon der Wohnung und Teile der Küche wurden durch die Flammen leicht in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden hält sich allerdings in Grenzen. Die Feuerwehr Kleiwallstadt war 22 Helfern und mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Tipps zum Löschen von Fettbränden:

Wichtig: Niemals einen Fettbrand mit Wasser löschen Eine der wichtigsten Regeln bei einem Fettbrand ist, dass dieser keinesfalls mit Wasser gelöscht werden darf. Doch wie sollte im Ernstfall reagiert werden? Wenn der Brand noch nicht übergegriffen hat, sollte bei den ersten auftretenden Flammen sofort die Sauerstoffzufuhr unterbrochen werden.

Das geht am einfachsten, indem man einen trockenen Deckel oder ein trockenes Backblech über den Topf oder die Pfanne stülpt. Das Wort „trocken“ ist hier besonders zu beachten. Denn ein nasser Deckel würde die ganze Situation unter Umständen verschlimmern. Achten Sie dabei unbedingt auf ihre eigene Sicherheit und schützen Sie Hände, Arme und vor allem das Gesicht.

Im Anschluss daran ist es wichtig, den Topf im geschlossenen Zustand von der Kochstelle zu ziehen und abkühlen zu lassen. Schauen Sie bitte nicht innerhalb kurzer Zeit nach, ob der Brand vorbei ist. Bevor der Deckel wieder entfernt wird sollte das Fett sicherheitshalber komplett abkühlen.

Beim Jointbauen erwischt: Erlenbach

Einen 20-Jährigen haben Beamte der Polizei Obernburg am Montag, kurz vor Mitternacht, im Bereich der Liebigstraße überprüft. Der junge Mann und sein Freund waren der Streife im Bereich des Jugendzentrums aufgefallen. Der Erlenbacher war hier gerade damit beschäftigt, sich einen Joint zu bauen. Die Streife stellte das Betäubungsmittel sicher und erteilte einen Platzverweis.

Auto verkratzt: Klingenberg

Vermutlich am Montag Vormittag ist in der Albertwerkesiedlung ein VW verkratzt worden. Ein Wörther stellte hier an seinem blauen Sharan im Bereich des Kofferraumes eine Delle und diverse Kratzer fest. Dem Spurenbild nach könnte der Schaden von einem Kinderfahrrad stammen. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Auf Radweg gestürzt, leicht verletzt: Niedernberg

Ein 18-Jähriger ist am Montag früh gegen 07.10 Uhr auf dem Radweg vom Blauen Wunder in Richtung Niedernberg verunfallt. In einer scharfen Linkskurve rutschte der Radler im Bereich einer scharfen Linkskurve auf Grund eines Fahrfehlers weg und kam mit seinem Mountainbike zu Fall. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Kleinwallstädter diverse Schürfungen und Prellungen zu. Er wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizei Obernburg /ienc