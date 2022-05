Festnahme nach Angriffen auf Aussteiger

Zudem sei ein dritter Beteiligter mit längeren schwarzen Haaren noch nicht identifiziert, teilt die Behörde mit.

Am Mittwoch, 20., und Freitag, 22. April, hatten zunächst Unbekannte den 60 Jahre alten Mann, der seit mehreren Jahren in einem Wohnwagen lebt, in der Nähe des Sportzentrums angegriffen. Die Täter stießen einen Holzpfahl durch das Fenster des Wohnwagens und verletzten den Mann am Kopf. Zuvor attackierten sie den sogenannten Waldmensch mit Pfefferspray, so die Ermittler.

Weitere Vorwürfe

Am Freitag, 29. April, nahmen Beamte die beiden Schüler aus Eppertshausen vorläufig fest. Neben den beiden bereits bekannten Vorfällen erfuhren die Ermittler von zwei weiteren Taten: Bei einem ihrer »Besuche« sollen die Verdächtigen mit einem Messer vor dem 60-Jährigen herumgefuchtelt haben. Zudem sollen sie am Dienstag, 26. April, einen Pflasterstein durch ein anderes Wohnwagenfenster geworfen haben. Dabei sei der selbst ernannte »Aussteiger« unverletzt geblieben, teilt die Polizei mit.

Bei Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden Tatverdächtigen stellten Beamte neben dem Messer auch Mobiltelefone sicher. Diese werden nun ausgewertet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Schüler wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung verantworten, teilt die Polizei mit.

fka