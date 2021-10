Festnahme: 21-Jähriger randaliert, pöbelt und spuckt in Münster

Gegen 21.30 Uhr war der Mann in der Darmstädter Straße aufgrund seines pöbelnden und aggressiven Verhaltens gegenüber feiernden Passanten in der Darmstädter Straße aufgefallen und hatte damit die Polizei auf den Plan gerufen. Bei seiner anschließenden Kontrolle beleidigte, drohte und bespuckte er die Beamten fortwährend. Sein renitentes Verhalten mündete in seiner vorläufigen Festnahme, bei der er um sich schlug und dabei einen Polizeibeamten leicht verletzte. Ob sein Verhalten möglicherweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen zurückzuführen ist, wird das Ergebnis der Blutprobenentnahme zeigen, die im Rahmen der Anzeigenerstattung auf der Wache erfolgte.

mci / Quelle: Polizei Südhessen