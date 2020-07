Fernbedienung defekt - Auto bleibt offen - Handtasche weg

Eine defekte Funkfernbedienung wurde einer 18-jährigen Halterin eines grauen Seat, Ibiza, zum Verhängnis. Die junge Frau stellte ihren Wagennach der Arbeit am Dienstag, 30.06.2020, gegen 16.50 Uhr, vor ihrer Wohnadresse Wengertsberg ab. Als sie am nächsten Tag gegen 7.0 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie, dass ihre Handtasche fehlte, welche sie in ihrem Auto zurückgelassen hatte. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei warnt davor Wertgegenstände offen im Pkw liegen zu lassen.

Polizei erwischt Schwarzangler

Großheubach - An den Mainauen unterhalb der Staatsstraße 2441 wurden am Freitag gegen 11:45 Uhr zwei Männer kontrolliert, welche eine Angel ausgelegt hatten. Der 40-jährige „Angler“ konnten weder einen Angelschein, noch eine Gewässerkarte vorzeigen. Sein sichtlich nervöses Verhalten zog eine Durchsuchung nach sich, bei der in seinem Rucksack ca. 3 Gramm Amfetaminpaste aufgefunden und sichergestellt wurde. Neben der Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den Angler noch eine Strafanzeige wegen Fischwilderei.

Bürgstadt - Zu einer erneuten Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Tatzeit von Donnerstag, 02.07.20, 18:00 Uhr bis zum Freitag, 03.07.20, 16:30 Uhr, in der Freudenberger Straße 10. Der Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen Audi über Nacht an der Örtlichkeit ab und stellte am nächsten Nachmittag fest, dass die Beifahrerseite erheblich verkratzt war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von min. 2000,- Euro. Die Polizei ist auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um den Täter dingfest zu machen.

Angetrunkener Fahrer in Bürgstadt

Bürgstadt - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines schwarzen Skoda, Roomster, am Freitag gegen 22:10 Uhr in der Stettiner Straße konnte beim 42-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,74 Promille. Den Fahrer erwartet neben der Geldbuße noch ein Fahrverbot von einem Monat.

E-Bike fahrerin stürzt und verletzt sich

Miltenberg - Bei einem alleinbeteiligten Sturz einer 55-jährigen E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg, welcher parallel zur Jahnstraße verläuft, zog diese sich leichte Verletzungen am linken Bein zu und wurde zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus Erlenbach am Main verbracht. Ein zu starkes Bremsmanöver an einer Gabelung war wohl unfallursächlich. Am E-Bike entstand kein sichtlicher Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg