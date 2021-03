Fensterscheibe zu Turnhalle in Aschaffenburg eingeworfen - Zeugen gesucht

Die Tat wurde nicht beobachtet. Jedoch nahm ein Zeuge das Klirren der Scherben wahr. Im Anschluss rannten drei junge Mädchen, die nicht näher beschrieben werden können, von der Turnhalle in Richtung Tennisplätze davon. Ob die Mädchen mit der Tat in Verbindung stehen, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Parkrempler in Damm - Zeugen gesucht

Aschaffenburg-Damm. Am Montag, zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW. Dieser war auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schönbornstraße abgestellt und weist nun einen Schaden am hinteren linken Kotflügel auf. Der Schachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mercedes in Kleinostheim verkratzt - Zeugen gesucht

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 13 Uhr einen Pkw Mercedes. Dieser war In der Pletsche abgestellt und weist nun Kratzer über die gesamte Beifahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich in vierstelliger Höhe. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.