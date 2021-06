Fenster an Berufsschule eingeworfen - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Nach den bislang vorliegenden Ermittlungserkenntnissen muss sich die Sachbeschädigung an der Schule in der Rhönstraße im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, ereignet haben. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass sich mindestens zwei Personen am Tatort aufgehalten haben. Darüber hinaus wurden im Inneren des Schulgebäudes zwei Steine sichergestellt, mit denen die Scheibe eingeworfen worden war.



Wer am vergangenen Wochenende im Umfeld der Berufsschule Personen beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Unterfranken dasch / Quelle: