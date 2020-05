Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochabend auf der Kreisstraße MSP 18 von Fellen kommend in Richtung Rengersbrunn, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Er erfasste das Wild mit seinem Audi. Das Reh verstarb. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000,- Euro.