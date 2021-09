Fellen: Wer vermisst ein Pferd?

Der Eigentümer möchte sich bitte mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung setzen.

Fahrer eines Sattelzuges telefonierte während der Fahrt

Gemünden. Am Mittwochabend fiel einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Sattelzuges auf, welcher während der Fahrt auf seinem Mobiltelefon herum tippte. Da es sich hierbei um einen ausländischen Staatsbürger handelte, welcher keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße (128,50 Euro) erhoben.

Riss in der Mauer verursacht

Gemünden. Am Dienstag, 28.09.21, im Zeitraum von 08:00 bis 19:30 Uhr, wollte offensichtlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Karlstadter Straße wenden. Hierbei übersah er, dass der Eigentümer des Grundstücks ein Stahlseil im Einfahrtsbereich angebracht hatte. Das Stahlseil war rechts und links mit Ösen an der Mauer befestigt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr demnach gegen das Seil und verursachte so einen großen Riss in der Bruchsteinmauer. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden a.Main, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gräfendorf. Am Mittwoch gegen 14:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Brunnenstraße von Gräfendorf kommend. Dabei kam ihm eine 44-jährige Autofahrerin entgegen. Auf Höhe einer Straßenverengung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 350,- Euro.

Wildunfall

Fellen. Am Mittwoch, gegen 05:45 Uhr, erfasste ein 40-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2303 von Fellen in Richtung Burgsinn, ein die Straße querendes Reh. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Der Sachschaden war bei der Unfallaufnahme noch nicht bekannt.

vd/Polizei Gemünden