Gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer von Rengersbrunn Richtung Fellen. An der Einfahrt Neuhof wollte er links abbiegen. Als er bereits eingelenkt hatte, näherte sich eine Gruppe Motorradfahrer. Der erste in der Gruppe leitete eine Vollbremsung ein, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte der 47-jährige Motorradfahrer, rutschte gegen das Auto und erlitt dabei diverse Prellungen. Da Verdacht auf innere Verletzungen bestand, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Frankfurt geflogen. Am Motorrad entstand ein Schaden von 5.000 Euro, am Auto 2.000 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitag 28.05.2021, gegen 10.00 Uhr, hatte ein Autofahrer sein Fahrzeug in Langenprozelten vor einer Bäckerei am Fahrbahnrand geparkt. Eine 83-jährige Autofahrerin stieß beim Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel an den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Obwohl ein deutlicher Anstoß zu hören war, fuhr die Frau weiter in Richtung Gemünden, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des geschädigten Auto stellte dann das Verursacherfahrzeug in der Ortsmitte geparkt fest. Die 83-jährige gab auf Vorhalt an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand Lackschaden in Höhe von jeweils 300 Euro.

Bei Lasermessung doppelt Pech

Gössenheim. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung mittels Laserpistole wurde ein Autofahrer außerorts mit 145 km/h gemessen. Im Rahmen der Personalienaufnahme stellten die Beamten zudem noch fest, dass alle vier Reifen zum Teil bis auf die Karkasse abgefahren waren. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein erhebliches Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Unfallflucht an geparktem Pkw

Gemünden. Von Sonntag, 30.05.2021, 20.30 Uhr bis Montag, 31.05.2021, 05.20 Uhr wurde in Gemünden, Baumgartenweg ein am Straßenrand geparktes Auto angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Audi/TT wurde die Motorhaube eingedellt und zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden