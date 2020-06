Fellen: Reh stößt mit Auto zusammen

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 18. Hierbei erfasste er ein Reh, welches die Straße kreuzte. Das Reh verstarb. Am VW Passat entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 2000,- Euro.

Gemünden : Spiegelberührung im Gegenverkehr

Die 33-jährige Fahrerin eines Kleintransporters fuhr am Mittwoch gegen 13:40 Uhr auf der Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Kleinwernfeld. Gleichzeitig fuhr eine 48-Jährige, ebenfalls mit einem Kleintransporter, in die Gegenrichtung. Im Begegnungsverkehr kam es zur Spiegelberührung, weshalb beide linke Außenspiegel beschädigt wurden. Die Kreisstraße ist an dieser Stelle ohne Mittellinie. Aufgrund der fehlenden Spurenlage konnte im Nachhinein nicht geklärt werden, wer nicht äußerst weit rechts gefahren ist. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

stru/Polizei Gemünden