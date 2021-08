Feldbrand in Albstadt: 7.500 Quadratmeter Stoppelacker und mehrere Rundballen Stroh

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 16.15 Uhr in die Zieglerstraße nach Albstadt gerufen. Sie konnten bereits bei der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Rund 7.500 Quadratmeter Stoppelacker sowie mehrere Rundballen Stroh sind bei Erntearbeiten aus derzeit ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit 20 Feuerpatschen (10 Trupps) sowie zwei Löschrucksäcken. Parallel dazu wurde mit dem Löschwasser der Feuerwehrfahrzeuge sowie der aufgebauten Schlauchleitung (ca. 600 Meter) das Feuer mit mehreren C-Rohren gelöscht. Damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte, pflügte ein Landwirt die Außenränder der Brandstelle um. Diese Maßnahmen zeigten den gewünschten Löscherfolg, sodass „Feuer aus" als Rückmeldung an die Leitstelle gegeben werden konnte. Abschließend wurde die Brandstelle mit Wärmebildkameras auf Glutnester geprüft.

Die Feuerwehren aus Albstadt, Michelbach, Alzenau und Hörstein waren mit elf Fahrzeugen und 60 Feuerwehrkräften im Einsatz. Die Einsatzleitung oblag dem ersten Kommandanten der Feuerwehr Albstadt, Andreas Laumer. Der zuständige Kreisbrandinspektor Frank Wissel machte sich vor Ort ein Bild vom Geschehen. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen der BRK Rettungswache Alzenau vor Ort, musste jedoch nicht tätig werden. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet.

mkl/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg