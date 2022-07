Feld bei Dieburg gerät beim Mähen in Brand

Auf einem Feld im Dieburger Nordwesten war bei Mäharbeiten ein Feld in Brand geraten, meldet die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Um die große Fläche zu löschen zug die Einsatzleitung rasch dienstfreie Kräfte aus Dieburg und Tanklöschfahrzeuge aus den umliegenden Kommunen zusammen. Die feuerwehr lösche das Feld von meteren seiten und hatte den Brand so rasch unter Kontrolle. Mit einer Drohne suchte die WEehr den ackler nach verbliebenen Grlutnestern ab. Der Mähdrescher wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und gekühlt. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind unklar.

