Feiern auf öffentlichen Plätzen: Warum es in Obernburg und Kleinwallstadt ein Verstoß war

Dies wurde durch mehrere besorgte Bürger mitgeteilt. Die Gruppen hielten sich auf öffentlichen Freizeitanlagen auf. Diese Verstöße gegen die jeweiligen Stadtsatzungen und gegen das Infektionsschutzgesetz werden zur Anzeige gebracht.

Laut Paragraf 2 der Siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Oktober 2020 sind solche Treffen weiterhin verboten. Maximal zehn Personen dürfen im öffentlichen Raum zusammenkommen – ohne zu feiern. Der aktuelle Bußgeldkatalog vom 2. Oktober 2020 sieht bei Verstößen gegen diese Auflage eine Geldbuße von 150 Euro für Personen ab 14 Jahren vor.

Fahrer und Beifahrer ohne Führerschein

Obernburg , Lkr. Miltenberg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Miltenberger Straße zeigte der Fahrer eines Mercedes einen türkischen Führerschein vor. Da sich der Fahrer bereits seit Jahren in Deutschland aufhält, ist dieser nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland gültig. Der Beifahrer stellte sich nun offensiv als Fahrer für die Fortsetzung der Fahrt zur Verfügung und zeigte hierzu einen belgischen Führerschein vor. Bei genauer Begutachtung des Dokuments fanden sich Fälschungsmerkmale. Bei dem belgischen Führerschein handelt es sich um eine Totalfälschung, die der Beifahrer auch für seine Tätigkeit als Lkw-Fahrer nutzt. Hier sind dem Beifahrer zahlreiche Fahrten ohne Fahrerlaubnis nachzuweisen.

mkl/Polizei Aschaffenburg