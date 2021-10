Fehler beim Überholen führt bei Karlstadt zu Unfall

Laut Polizei fuhren drei Autos auf der Bundesstraße 27 hintereinander von Karlstadt in Richtung Würzburg. Der zweite Fahrzeugführer wollte den vor ihm langsamer fahrenden Wagen überholen, übersah beim Ausscheren jedoch, dass der hinter ihm fahrende Wagen bereits zum Überholvorgang angesetzt hat und sich schon auf dem Gegenfahrstreifen befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der hinterste Fahrer sein Fahrzeug in das Bankett der Gegenfahrspur, überfuhr einen Leitpfosten und beschädigte sich hierdurch seine linke Fahrzeugseite, sodass eine gesamter Sachschaden von 3.000 EUR entstand. Der erste sowie der zweite Pkw blieben bei diesem Überholmanöver unbeschädigt.

Auto durch Unbekannt beschädigt

Am Freitag wurde in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr der Citroen eines 22-jährigen Fahrers beschädigt. Das vor dem Elternhaus, am Laudenbacher Ortsrand geparkte Fahrzeug wurde durch eine unbekannte Person an der vorderen linken Fahrzeugfront gestreift, sodass der Lack beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/9741-0.

Polizei Karlstadt/kick