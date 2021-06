Fehler beim Spurwechsel verursacht Unfall auf A45 bei Alzenau

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr befuhr ein Kraftfahrer mit seinem Lastagen-Gespann den rechten Fahrstreifen in Richtung Aschaffenburg. Offenbar übersah er einen von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Audi und scherte daher rund 200 Meter vor diesem plötzlich auf die linke Spur aus. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Audi-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des Sattelaufliegers. Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund. 5000 Euro, der Audi wurde im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 20.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.