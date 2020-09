Fehler beim Rangieren in Alzenau

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 500 Euro.

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall in der Alzenauer Straße entstand am Mittwochabend ein Schaden von 5.000 Euro. Um 23.00 Uhr hatte ein 45-jähriger Audi-Fahrer, der Richtung Alzenau fuhr, am Ortsausgang ein Wildschwein erfasst. Dabei wurde der Pkw nicht unerheblich im Front- und Unterbodenbereich beschädigt. Das Tier wurde bei der Kollision getötet.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein bisher unbekannter Lkw beschädigte am Dienstag zwischen 07.00 und 16.00 Uhr beim Rangieren in der Konrad-Zuse-Straße die Führung eines Rolltors. Dabei entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kennzeichen gestohlen

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Donnerstag letzter Woche zwischen 11.00 und 16.30 Uhr entwendete ein Unbekannter von einem Krad das Saisonkennzeichen. Das Motorrad der Marke Yamaha war in einer Garage in der Breslauer Straße abgestellt, die allerdings nicht verschlossen war. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

mci / Quelle: Polizei Alzenau