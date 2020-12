Fehler beim Fahrstreifenwechsel in Michelbach - Nissan prallt gegen Kleintransporter

Am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr wollten ein 64-jähriger Kleintransporter-Fahrer und ein 30-jähriger Nissan-Fahrer von der Staatsstraße 2305 nach links in Richtung Michelbach abbiegen. Beim Wechsel des Fahrstreifens übersah der Nissan-Fahrer den links neben ihm fahrenden Kleintransporter, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in der Vogelsbergstraße entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Eine 29-jährige Frau hatte ihren Mercedes am Donnerstagnachmittag abgestellt. Am Montagnachmittag stellte sie dann eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront fest (1.000 Euro). Der flüchtige Verursacher dürfte ein blaues Fahrzeug gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Unfallflucht in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend um 21 Uhr wurde am Campingplatz ein Kabelverteilerschrank von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Versucher flüchtete und hinterließ einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Auf parkenden Wagen aufgefahren

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Michelbacher Straße wurde am Dienstagnachmittag ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Um 13.30 Uhr war ein 77-jähriger Skoda-Fahrer aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Nissan gefahren. Dabei erlitt sein Enkelkind durch den Sicherheitsgurt leichte Verletzungen im Halsbereich, die durch den Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt wurden. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 18.000 Euro.