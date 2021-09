Fehler beim Einparken verursacht 4.500 Euro Schaden in Alzenau

Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzugs hatte gegen 16 Uhr beim Einparken den Audi eines 20jährigen Mannes touchiert, der neben ihm stand.

Wiesen. Am Montagabend um kurz vor 21 Uhr kam es auf der Kreisstraße AB2 bei Wiesen zu zwei Wildunfällen. Ein Dacia-Fahrer und eine VW-Fahrerin waren mit einer Rotte Wildscheinen kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge jeweils auf der linken Seite nicht unerheblich beschädigt. (1.500 Euro Schaden pro Auto).

Einfahrtstor beschädigt

Karlstein-Dettingen. Am Montag um 08.30 Uhr blieb ein 28-jähriger Sattelzugfahrer an einem Einfahrtstor einer Firma in der Straße Am Sportplatz hängen. An dem Tor entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Wahlplakat geklaut und beschädigt

Alzenau-Michelbach. Bereits zwischen Donnerstag und Freitag letzter Woche entwendete ein Unbekannter im Bereich Spessartstraße/Am Erlenborn ein Wahlplakat. Außerdem riss er noch zwei weitere Wahlplakate ab und beschädigte diese dadurch. Der Schaden wird auf 60 Euro geschätzt.

Wahlplakat angezündet

Schöllkrippen. Am frühen Dienstag um 01 Uhr zündete ein Unbekannter ein Wahlplakat an, das an einer Laterne in der Waagstraße befestigt war. Hier beträgt der Sachschaden circa 10 Euro.

Hinweise in beide Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.